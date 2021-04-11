Китай оштрафував Alibaba на рекордну суму
Держуправління з контролю за ринком КНР наклало штраф на Alibaba Group Holdings Co., Ltd., визнавши компанію винною в порушенні китайського антимонопольного законодавства і оштрафував на 2,78 мільярда доларів.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Регулятор зажадав від Alibaba Group припинити протиправну діяльність і наклав штраф в розмірі 4% від усього обсягу продажів в Китаї за 2019 рік - загальна сума стягнення становитиме 18,228 млрд юанів (2,78 млрд дол). Розмір штрафу перевищив рекордні в корпоративній історії країни 975 млн дол, виплачені компанією Qualcomm.
Нагадуємо:
Раніше ми писали, що влада КНР може обкласти рекордним штрафом китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Holding Ltd.
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