Bitcoin встановив новий рекорд
Неділя, 11 квітня 2021, 11:08
Вартість Bitcoin 10 квітня о 16:29 зросла до 60,555 доларів за одиницю, це стало новим рекордом для криптовалюти.
Про це свідчать дані на порталі Coindesk
Станом на 11 квітня 11:08, вартість криптовалюти становить 59,797 доларів.
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Ринкова вартість Bitcoin вдруге сягнула трильйона доларів
2 березня вартість криптовалюти Bitcoin зросла до 48,8 тисячі доларів.
Зранку 17 лютого вартість біткоїна вперше перевищила позначку в 51 тисячу доларів - станом на 12:29 вартість становила 51,577 доларів.
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