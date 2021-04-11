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Bitcoin встановив новий рекорд

Неділя, 11 квітня 2021, 11:08
 

Вартість Bitcoin 10 квітня о 16:29 зросла до 60,555 доларів за одиницю, це стало новим рекордом для криптовалюти.

Про це свідчать дані на порталі Coindesk

Станом на 11 квітня 11:08, вартість криптовалюти становить 59,797 доларів. 

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Ринкова вартість Bitcoin вдруге сягнула трильйона доларів

2 березня вартість криптовалюти Bitcoin зросла до 48,8 тисячі доларів.

Зранку 17 лютого вартість біткоїна вперше перевищила позначку в 51 тисячу доларів - станом на 12:29 вартість становила 51,577 доларів.

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Економічна правда
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