У голосовому помічнику Siri більше не буде жіночого голосу за замовчуванням
Компанія Apple вирішила прибрати у персональному помічнику Siri "жіночий голос" за замовчуванням - тепер користувачі зможуть самі обрати голос для нього.
Про це пише TechCrunch.
Зазначається, що зміни поки доступні в бета-версії iOS 14.5, яку компанію випустила 31 березня.
Видання пише, що компанія вперше дозволила користувачам самим обрати голос прямо з моменту запуску Siri.
"У більшості країн Siri зараз говорить жіночим голосом за замовчуванням, але його можна змінити у налаштуваннях. У деяких мовах Siri за замовчуванням використовує чоловічий голос", - йдеться у повідомленні.
У той же час Apple додала два нових голоси Siri для англомовних користувачів та оновила голоси Siri у низці країн.
Також компанія повідомила свіжу статистику - на сьогодні Siri обробляє 25 млрд запитів на місяць на більш ніж 500 млн пристроях та підтримує 21 мову в 36 країнах.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що компанія Apple розмістила вакансію аналітика анотацій (annotation analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.
Економічна правда
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