У голосовому помічнику Siri більше не буде жіночого голосу за замовчуванням

Компанія Apple вирішила прибрати у персональному помічнику Siri "жіночий голос" за замовчуванням - тепер користувачі зможуть самі обрати голос для нього.

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що зміни поки доступні в бета-версії iOS 14.5, яку компанію випустила 31 березня.

Видання пише, що компанія вперше дозволила користувачам самим обрати голос прямо з моменту запуску Siri.

"У більшості країн Siri зараз говорить жіночим голосом за замовчуванням, але його можна змінити у налаштуваннях. У деяких мовах Siri за замовчуванням використовує чоловічий голос", - йдеться у повідомленні.

У той же час Apple додала два нових голоси Siri для англомовних користувачів та оновила голоси Siri у низці країн.

Також компанія повідомила свіжу статистику - на сьогодні Siri обробляє 25 млрд запитів на місяць на більш ніж 500 млн пристроях та підтримує 21 мову в 36 країнах.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що компанія Apple розмістила вакансію аналітика анотацій (annotation analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.

Економічна правда