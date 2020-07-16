Мільйони зарплати, рахунки у банках і кредит дружини: що показав у декларації новий голова НБУ

Перед голосуванням у Верховній Раді за призначення на посаду голови НБУ Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік.

Декларація була опублікована на сайті НАЗК 16 липня об 11:00.

Нерухомість та земельні ділянки

Зокрема, Шевченко вказав місцем реєстрації квартиру у Києві площею 72 кв.м., власником якої вказана Валентина Аліпова (таке ж місце реєстрації і у його дружини Юлії Шевченко).

Вартість квартири на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою - 11 478 грн, дата набуття права - 22.03.2012.

Також новообраний голова НБУ вказав, що безоплатно користується та проживає разом із дружиною в "іншому домоволодінні" у Києві площею 280,20 кв.м., яке також належить Валентині Аліповій.

Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою - 963 тис грн, дата набуття права - 28.04.2009.

Крім цього, Шевченко з дружиною безоплатно користуються земельною ділянкою площею 2500 кв.м. у Забір'ї Києво-Святошинського району, власником якої також вказана Валентина Аліпова.

Вартість земельної ділянки на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою - 287 571 грн, дата набуття права - 22.04.2009.

Банкір разом із дружиною задекларували безоплатне користування земельною ділянкою у Забір'ї площею 308 кв.м., її власник - Валентина Аліпова.

Вартість земельної ділянки на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою - 35 429 грн, дата набуття права - 22.04.2009.

Також дружина Шевченка Юлія задекларувала земельну ділянку у населеному пункті Приморський (Феодосія, АР Крим) площею 1200 кв.м.

Вартість земельної ділянки на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою - 61 260 грн, дата набуття права - 08.08.2008.

Крім цього, подружжя Шевченків вказало спільну сумісну власність квартири у Києві площею 304,60 кв.м.

Вартість квартири на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою - 3,5 млн грн, дата набуття права - 12.08.2015.

У спільній власності подружжя і два машиномісця у Києві - площею 12,60 та 13 кв.м. Дата набуття права - 21.07.2015, вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою - по 50,5 тис грн.

Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

Шевченко з дружиною задекларували телевізор марки LOEWE.

Транспорт

Шевченко володіє автомобілем Peugeout Partner 2016 року випуску, яким безоплатно користується дружина, дата набуття права - 06.05.2016.

Крім цього, подружжя на правах відповідального зберігання з правом користування користується автомобілем MERCEDES-BENZ G 500 2012 року випуску, власником якого значиться Дмитро Кучер. Дата набуття права - 09.02.2016.

На таких же правах вони користуються авто LAND ROVER RANGE ROVER 2013 року випуску, власником якого є Катерина Шевченко. Дата набуття права - 14.10.2015.

Також Шевченко задекларував право користування водного засобу Super Air Nautique G23 2013 року випуску, який належить Юрію Гнідіну. Дата набуття права - 07.08.2019.

Доходи

Юлія Шевченко задекларувала 89 054 грн зарплати у ПП "Страхова компанія Універсальний Поліс".

Кирило Шевченко, який до призначення в НБУ працював головою правління "Укргазбанку", у 2019 році отримав зарплати на 14,5 млн грн.

Крім цього, від відчуження нерухомого майна він отримав 13,3 млн грн доходу від Валентини Невечері.

Також банкір задекларував 214,2 тис грн додаткового блага від "Укргазбанку", 173,4 тис та 400 грн профспілкових виплат цього ж банку, подарунок у негрошовій формі від банку на 1357 грн.

Ще одна стаття доходів - проценти в "Укргазбанку" (426 тис грн).

Також вказані страхові виплати від ПАТ "Страхова компанія АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ" на 31 469 грн та виплату у 7 996 грн від ТОВ ПРОСПЕКТС УКРАЇНА.

Грошові активи

На рахунках в "Укргазбанку" Шевченко має: 26 грн, 442 грн, 618 939 грн, 81 грн, 3 фунти стерлінгів, 1427 євро, 250 тис грн та 165,7 тис євро, його дружина - 3498 грн у Приватбанку.

Банківські рахунки

Шевченко має 21 рахунок в "Укргазбанку", його дружина Юлія - 4 рахунки у Приватбанку.

Фінансові зобов'язання

Шевченко вказав, що є поручителем дружини у кредиті на квартиру в "Кристалбанку" на 900 тис грн. Дата отримання кредиту - 30.11.2017.

Залишок кредиту станом на кінець 2019 року - 133 043 грн, сплачено відсотків за кредитом на 28 604 грн.

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