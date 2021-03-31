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Уряд хоче ввести спецконкурси на посади держслужби для людей з інвалідністю

Середа, 31 березня 2021, 14:30
 

Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю", яким пропонується посилити відповідальність за порушення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю за незабезпечення їх працевлаштуванням.

Про це повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, передбачається запровадження:

  • реальних стимулюючих механізмів у частині визначення альтернативного способу виконання встановленого законодавством нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • відповідальності за невиконання встановленої квоти, зокрема бюджетними установами, на яких не поширюється норма щодо сплати адміністративно-господарських санкцій;
  • рівних умов для всіх роботодавців у частині відповідальності за порушення нормативу робочих місць шляхом введення поняття "цільові фінансові санкції" (наразі це адміністративно-господарські санкції);
  • участі у конкурсі на зайняття посад державної служби осіб з інвалідністю за спеціальним конкурсом у порядку, визначеному урядом.

"Cоціальні послуги для людей з інвалідністю стають доступнішими.

Уряд ухвалив рішення, яке полегшить отримання особами з інвалідністю або їх законними представниками компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Зокрема, ми спрощуємо процедуру подання документів для призначення пільг за допомогою введення в дію електронного кабінету особи з інвалідністю", - повідомив також прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що в Україні будуть переглядати квоти з працевлаштування людей з інвалідністю - зокрема, пропонується розробити систему податкових пільг для працедавців, що працевлаштовують більше осіб з інвалідністю, ніж передбачено діючою нормою в 4%.

Економічна правда

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Кабмін

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