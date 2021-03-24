У 2021 році МОЗ планує закупити 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року закупити 7,89 мільйона доз вакцини від COVID-19 на 4 мільярди гривень для вакцинування 3,95 мільйона осіб.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на поточний рік.

Інші бюджетні програми МОЗ не передбачають закупівлю вакцини проти COVID-19.

Середні витрати, закладені в бюджетній програмі на закупівлю вакцини від COVID-19 для однієї особи, становлять 504 гривні. Утім ані виробник, ані назва вакцини, на які розраховують у МОЗ, не зазначені.

"Наразі неможливо зрозуміти, скільки загалом коштів сплачено з бюджету за вакцину і кому саме, адже така інформація не розкривається МОЗ", – уточнив голова StateWatch Гліб Канєвський.

Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають.

Нагадаємо, у кінці грудня МОЗ сплатило близько мільярда гривень приватній фірмі "Лекхім" за постачання китайської вакцини CoronaVac, яка досі не поставлена в Україну.

Раніше StateWatch повідомляла, що вакцина з Китаю має бути поставлена до кінця травня, інакше "Лекхім" поверне мільярд.

У лютому цього року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

Економічна правда