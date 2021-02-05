В Україні вакцина CoronaVac має бути до кінця травня, інакше "Лекхім" поверне мільярд – StateWatch

У разі порушення графіку поставки китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac приватна компанія "Лекхім" поверне повну вартість контракту державі.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка провела аналіз умов угоди на постачання вакцини.

30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 мільйони гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім". Умовами договору передбачена 100% передплата з можливістю її повернення в повному обсязі у разі порушення графіку поставки товару.

Кінцевий термін поставки - 31 травня 2021 року.

Порядок здійснення розрахунків передбачав 100% попередньої оплати протягом 3 банківських днів з моменту надання постачальником банківської гарантії повернення авансового платежу. Тобто, у разі порушення умов договору зі сторони "Лекхіму", після звернення замовника банк повинен повернути до державного бюджету всю сплачену суму.

Перша поставка вакцини має відбутися не пізніше 31 березня 2021 року у розмірі 700 тис доз протягом 30 календарних днів з дати реєстрації продукції одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії чи ЄС. Або з дати отримання перекваліфікації ВООЗ.

Друга поставка вакцини у розмірі 1,2 млн доз - протягом 90 календарних днів з дати реєстрації продукції, але не пізніше 31 травня 2021 року.

Якщо до 31 травня компанія "Лекхім" не поставить всю вакцину, банк повинен буде повернути ДП "Медичні закупівлі" 100% сплаченої передплати. Сторони також можуть підписати додаткові угоди, якими продовжити строк постачання вакцин в Україну.

Договір також передбачає штрафні санкції за порушення термінів поставки - пеня в розмірі 0,1% від ціни продукції, строк поставки якої порушено за кожен день прострочення. Якщо порушення строку понад 30 днів, то додатково штраф передбачено в розмірі 7% від ціни продукції, строк поставки якої порушено.

Нагадуємо:

Україна шукає можливості закупити вакцину проти COVID-19 через Бразилію.

З бразильської сторони партнером є державний Інститут "Butantan" у м. Сан-Пауло. Тести в Бразилії розпочалися наприкінці липня 2020 року.

Економічна правда