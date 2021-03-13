S&P підтвердило рейтинг України "B/B" зі стабільним прогнозом: але є ризики

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом, але у разі перебоїв з фінансуванням від міжнародних організацій, рейтинги можуть знизитись.

Про це повідомляє "Інтерфакс - Україна".

"Зростання, платіжний баланс і державні фінанси України перевершили наші очікування у 2020 році. Достатність резервів покращилася, що забезпечує захист від можливих несприятливих зовнішніх подій, включно з подальшою затримкою з виплатою пільгових кредитів", - повідомило агентство у підтвердження рейтингу.

Проте, як зазначає рейтингове агентство епідеміологічні міркування досі представляють серйозний ризик.

Рейтинги можуть знизитись у разі перебоїв з пільговим фінансуванням з боку міжнародних фінансових організацій або з ринків капіталу, оскільки це поставить під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання з обслуговування боргу, наголошує S&P.

Протягом наступного року агентство могло б підвищити рейтинги України, якщо показники зовнішньої ліквідності країни і консолідація державних фінансів перевершать справжні прогнози, перш за все, у результаті більш активного відновлення економіки.

"Такі збої можуть статися, якщо уряд відмовиться від ключових реформ, таких як забезпечення незалежності Національного банку України, який діє як грошово-кредитний орган і регулятор фінансової системи", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

Другий місяць поспіль (січень -лютий) уряд не робить запозичення на зовнішньому ринку, хоча планував отримати завдяки ним 45,4 млрд грн для фінансування видатків бюджету у січні-лютому.

Як наслідок, урядові довелося запозичувати на внутрішньому ринку в більших обсягах, ніж було заплановано.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило валютний довготривалий рейтинг дефолту України на рівні "В" зі стабільним прогнозом.

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