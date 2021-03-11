РНБО продовжила на 3 роки дію санкцій щодо 2 російських банків - Сбербанку та Промінвестбанку.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Четверте питання - це питання застосування персональних санкцій, економічних та інших обмежень. На сьогодні у нас було 2 російських банки, які підпали під санкції ще 19 року, 19 березня у них закінчується термін.

Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на 3 роки", - сказав Данілов.

За даними УП, йдеться про Сбербанк та Промінвестбанк.

Нагадаємо:

У березні 2019 року Рада національної безпеки і оборони затвердила додатковий список із 294 юридичних осіб, щодо яких ввели обмежувальні санкції.

Потрапили до списку санкцій повторно українські "дочки" російських держбанків — Сбербанку, ВЕБ і ВТБ. Їм на два роки заборонили виводити капітал на користь пов'язаних із банками осіб.

Економічна правда