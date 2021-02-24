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Компенсації пенсіонерам 75-80 років: Уряд переніс виплати з липня на жовтень

Середа, 24 лютого 2021, 13:35
 

Уряд переніс на жовтень 2021 року із липня виплату щомісячної компенсації в розмірі до 400 грн для пенсіонерів від 75 до 80 років.

Про це йдеться у постанові Кабміну №127 від 22 лютого, яку опублікували на Урядовому порталі.

Кабмін, зокрема, встановив, що з 1 жовтня 2021 року (раніше липня) особам, яким виповнилося 75-80 років, у яких щомісячний розмір пенсій з урахуванням надбавок і доплат, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, отримують щомісячну компенсацію в розмірі до 400 грн.

При цьому, щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію і досягли 75 років до досягнення 80-річного віку, після 1 жовтня 2021 року (раніше липня), встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.

Нагадаємо:

З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб зріс з 2,1 тисячі гривень до 2,4 тисячі гривень завдяки підвищенню "мінімалки" до 6 тисяч гривень.

Передбачалось, що з липня будуть доплачувати по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Передбачалось, що у разі наявності 20/25 років стажу вони отримуватимуть не менше 2,5 тис грн.

Економічна правда

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Кабмін пенсії

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