Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 27,64 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,44 грн (на 9 лютого – 33,26 гривні).

Нагадуємо:

9 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,67 гривні.

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,65 гривні.

8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні.

Економічна правда