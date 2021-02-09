Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 27,64 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,44 грн (на 9 лютого – 33,26 гривні).
Нагадуємо:
9 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,67 гривні.
8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,65 гривні.
8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні.
Економічна правда
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