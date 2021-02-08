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Офіційний курс: гривня зміцнилась

Понеділок, 8 лютого 2021, 20:21
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,67 гривні. 

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,26 грн (на 8 лютого – 33,28 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні. 

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Економічна правда

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