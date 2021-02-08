Офіційний курс: гривня зміцнилась
Понеділок, 8 лютого 2021, 20:21
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,67 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,26 грн (на 8 лютого – 33,28 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні.
5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.
5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.
Економічна правда
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