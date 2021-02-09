Петрашко: Наразі умови для економічного відновлення є сприятливими

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що наразі умови для економічного відновлення є сприятливими, а прогноз уряду на 2021 рік - ріст на 4,6% - залишається незмінним та "цілком вірогідним".

Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає Урядовий портал.

За словами міністра, у IV кварталі 2020 року падіння ВВП майже зупинилося та склало 1 % - це кращі показники, ніж на початку року, до коронакризи.

"Ми досить гідно справилися з безпрецедентними викликами 2020 року і маємо оптимістичні прогнози на наступні роки. Заходи уряду та НБУ сприяли формуванню певних позитивних тенденцій в економіці.

Починаючи з червня 2020 року, економічна ситуація поступово почала покращуватись на тлі пом’якшення карантинних обмежень та стимулюючих програм уряду. Зокрема, падіння ВВП у ІІІ кварталі уповільнилось до 3,5%, а в IV кварталі до 1%",- зазначив Петрашко.

Зокрема, серед стимулюючих заходів уряду він згадав розширення програми "Доступні кредити 5-7-9" та запровадження нового інструменту – портфельних кредитних гарантій, що спростив доступ до фінансів для малого та середнього бізнесу.

"Під час посилення карантинних обмежень було реалізовано 3 нові програми підтримки бізнесу (допомога ФОПам і працівникам 8 тис., допомога роботодавцям, компенсація ЄСВ), загальна сума компенсацій по яким склала 4,7 млрд грн.

Для збереження робочих місць було запроваджено допомогу по частковому безробіттю. Ця програма дозволила зберегти робочі місця для близько 400 тисяч людей, а сума компенсації склала 2,8 млрд грн. Разом з тим, за рік центри зайнятості працевлаштували понад 600 тисяч людей, а сума виплат по безробіттю склала - 15,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

"Наразі, умови для економічного відновлення в принципі є доволі сприятливими. Зрозуміло, що в один момент все не зміниться на краще. Але наш прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6% ми залишаємо незмінним і цілком вірогідним" - сказав Петрашко.

Нагадаємо:

Радник президента з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що в 2021 році українська економіка почне відновлюватися.

Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.

69% опитаних українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану", 26% - як "не погану і не добру", лише 2% - як "добру" або "дуже добру".

Економічна правда