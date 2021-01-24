Радник президента: Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання

Радник президента з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що в 2021 році українська економіка почне відновлюватися.

Про це повідомляється на сайті ОП.

За його словами, зростання очікується завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках і монетарній політиці НБУ, а також, "виконання Україною "домашнього завдання" щодо поліпшення інвестиційного клімату та реалізація кроків щодо стимулювання внутрішніх інвестицій", - зазначив він.

Радник глави держави підкреслив, що Україна в значній мірі залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там відразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких відноситься і українська.

"Але очікування на 2021 рік позитивне", - сказав Олег Устенко.

Нагадуємо:

Згідно з даними НБУ, економіка України скоротилася в 2020 році на 4,4%.

Сфери торгівлі, будівництва та телекомунікацій отримали прибуток у 2020 році і утримали валовий внутрішній продукт України від більшого падіння.