Радник президента: Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання
Радник президента з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що в 2021 році українська економіка почне відновлюватися.
Про це повідомляється на сайті ОП.
За його словами, зростання очікується завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках і монетарній політиці НБУ, а також, "виконання Україною "домашнього завдання" щодо поліпшення інвестиційного клімату та реалізація кроків щодо стимулювання внутрішніх інвестицій", - зазначив він.
Радник глави держави підкреслив, що Україна в значній мірі залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там відразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких відноситься і українська.
"Але очікування на 2021 рік позитивне", - сказав Олег Устенко.
Нагадуємо:
Згідно з даними НБУ, економіка України скоротилася в 2020 році на 4,4%.
Сфери торгівлі, будівництва та телекомунікацій отримали прибуток у 2020 році і утримали валовий внутрішній продукт України від більшого падіння.
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