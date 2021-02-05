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Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:24
 

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,72 - 27,74 гривні;

Євро – 33,31 - 33,34 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,73 – 27,94 гривні. Євро купують по 33,07 гривні, продають по 33,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,87 - 27,90 гривні, євро - 33,27 - 33,37 гривні.

Нагадуємо:

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 27,99 гривні. 

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Економічна правда

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