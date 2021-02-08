У січні ринок електромобілів скоротився на 21% – асоціація

Українці у січні 2020 року купили і зареєстрували 502 електромобіля - це на 21% менше, ніж торік.

Про це повідомлє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Із загальної кількості 469 шт. - легкові електромобілі, 33 - комерційні.

При цьому, частка нових авто на січневому ринку склала майже 10% - проти 6% у 2020 році.

Зазначається, що найпопулярнішим легковим авто на ринку електрокарів став Chevrolet Bolt (133 авто), який обігнав багаторічного лідера Nissan Leaf (107).

Далі у топ-5 представники марки Tesla: Model 3 - 34 шт., Model S - 24 шт. і Model X - 21 шт.

"У комерційному сегменті ринку новими були тільки 2 автомобілі і обидва моделі MAN eTGE. Найбільш затребувани автомобілем серед комерційних машин на акумуляторних джерелах живлення залишається Renault Kangoo Z.E (26 авто)", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда