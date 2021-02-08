За пів року "Укргазбанк" видав іпотечних кредитів на 450 мільйонів
З липня 2020 року "Укргазбанк" видав українцям понад 450 млн грн на придбання власного житла, кожен другий кредит виданий зі ставкою нижче 10% річних.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"За 7 місяців найбільше нерухомості було профінансовано саме на вторинному ринку, а це - 461 кредит на суму понад 371 млн грн. За цей же період на первинному ринку було видано 87 кредитів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що строк кредитування - від 1 до 20 років. Ставка 9,9% - фіксована на перші два роки, на наступні 18 років вона також фіксована і становить 12,99%.
Умови від "Укргазбанку", які діють на придбання житла на вторинному ринку:
• мінімальний власний внесок від 30% від вартості нерухомості;
• кредит до 5 млн грн;
• відсутність будь-яких обмежень, штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
• зручний спосіб погашення.
Оформити такий кредит можна в усіх відділеннях "Укргазбанку".
Нагадаємо:
Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.
16 листопада Кабмін доручив Мінфіну забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua