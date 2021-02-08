За пів року "Укргазбанк" видав іпотечних кредитів на 450 мільйонів

З липня 2020 року "Укргазбанк" видав українцям понад 450 млн грн на придбання власного житла, кожен другий кредит виданий зі ставкою нижче 10% річних.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"За 7 місяців найбільше нерухомості було профінансовано саме на вторинному ринку, а це - 461 кредит на суму понад 371 млн грн. За цей же період на первинному ринку було видано 87 кредитів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що строк кредитування - від 1 до 20 років. Ставка 9,9% - фіксована на перші два роки, на наступні 18 років вона також фіксована і становить 12,99%.

Умови від "Укргазбанку", які діють на придбання житла на вторинному ринку:

• мінімальний власний внесок від 30% від вартості нерухомості;

• кредит до 5 млн грн;

• відсутність будь-яких обмежень, штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;

• зручний спосіб погашення.

Оформити такий кредит можна в усіх відділеннях "Укргазбанку".

Нагадаємо:

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

16 листопада Кабмін доручив Мінфіну забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів.

Економічна правда