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Курс валют на 8 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 8 лютого 2021, 11:10
 

8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,67 - 27,69 гривні;

Євро – 33,28 - 33,29 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,67 – 27,90 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,83 - 27,91 гривні, євро - 33,30 - 33,47 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні. 

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Економічна правда

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