Курс валют на 8 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,67 - 27,69 гривні;
Євро – 33,28 - 33,29 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,67 – 27,90 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,49 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,83 - 27,91 гривні, євро - 33,30 - 33,47 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні.
5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.
5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.
Економічна правда
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