Гривня зміцнилась до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,28 грн (на 5 лютого – 33,45 гривні).

Нагадуємо:

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Економічна правда