Герус: на аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що станом на 12 годину 7 лютого в об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків.

Про це він написав у telegram.

Із них:

- 7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК (4 блоки Криворізька ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській та Добротвірській ТЕС)

- 1 енергоблок Славянськоі ТЕС (Донбасенерго)

- 1 енергоблок Вуглегірськоі ТЕС (Центренерго)

За Його словами, ще 6 блоків знаходяться поза роботою по причині відсутності палива.

"Незважаючи на складнощі, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії", - зазначив нардеп.

Нагадуємо:

Раніше Герус заявив, що на електростанціях групи компаній ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки.

ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.