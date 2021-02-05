Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

П'ятниця, 5 лютого 2021, 19:25
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 27,77 гривні. 

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,28 грн (на 5 лютого – 33,45 гривні).

Нагадуємо:

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 27,99 гривні. 

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В уряді прогнозують, що курс гривні не перевищить 30 за долар до 2024 року 5 лютого 2021, 09:20
Як зміняться курс долара-гривні, мінімальна зарплата і тарифи. Прогноз уряду до 2024 року 5 лютого 2021, 08:30
Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення 4 лютого 2021, 20:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!