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Мін'юст продаватиме на аукціонах майно колишніх в'язниць

П'ятниця, 5 лютого 2021, 14:35
 

Мін'юст спільно з Фондом держмайна розпочинає спецпроєкт у рамках приватизації - продаж майна колишніх в'язниць: один із перших об'єктів, які виставлять на аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).

Про це повідомляють прес-служба Мін'юсту та прес-служба Фонду держмайна.

"Об'єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які знаходяться на етапі консервації. За отримані кошти держава зможе збудувати нові виправні заклади європейського типу", - йдеться у повідомленні.

"Одним з перших об'єктів, який буде виставлено на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).

Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського – анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 м²", - додали у відомстві.

Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.

Нагадаємо:

Аукціони з продажу в’язниць, які були анонсовані Мін’юстом у серпні 2020 року, розпочнуться цього місяця, у лютому. 

Економічна правда

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Мін'юст приватизація Фонд держмайна

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