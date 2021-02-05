Мін'юст продаватиме на аукціонах майно колишніх в'язниць
Мін'юст спільно з Фондом держмайна розпочинає спецпроєкт у рамках приватизації - продаж майна колишніх в'язниць: один із перших об'єктів, які виставлять на аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).
Про це повідомляють прес-служба Мін'юсту та прес-служба Фонду держмайна.
"Об'єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які знаходяться на етапі консервації. За отримані кошти держава зможе збудувати нові виправні заклади європейського типу", - йдеться у повідомленні.
"Одним з перших об'єктів, який буде виставлено на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).
Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського – анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 м²", - додали у відомстві.
Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.
Нагадаємо:
Аукціони з продажу в’язниць, які були анонсовані Мін’юстом у серпні 2020 року, розпочнуться цього місяця, у лютому.
Економічна правда
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