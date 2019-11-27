Кабмін затвердив законопроєкт про електронні трудові книжки
Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада схвалив законопроєкт щодо переведення трудових книжок у цифровий формат.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу.
Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду", - заявив прем'єр Олексій Гончарук.
Зазначається, що у разі схвалення законопроєкту Верховною Радою електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників - ФОПів.
Як зазначив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, також уряд прийняв постанову, якою передбачено, що громадяни зможуть попросити роботодавця передати в електронній формі інформацію про стаж до 2000 року (зараз у Пенсійного фонду є інформація тільки з 2000 року).
"Це дозволить у майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційно, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.
Також прийняли ще одну круту штуку. Цією постановою ми дали можливість отримувати електронні сервіси пенсійного фонду (наприклад, усілякі довідки) не тільки за допомогою цифрового підпису, але й за допомогою BankID. Цифровий підпис все ще має низьке проникнення серед українців, а Інтернет-банками ПриватБанку, monobank та інших банків-учасників користуються багато хто", - написав Дубілет.
Економічна правда
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