Кабмін затвердив законопроєкт про електронні трудові книжки

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада схвалив законопроєкт щодо переведення трудових книжок у цифровий формат.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу.

Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду", - заявив прем'єр Олексій Гончарук.

Зазначається, що у разі схвалення законопроєкту Верховною Радою електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників - ФОПів.

Як зазначив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, також уряд прийняв постанову, якою передбачено, що громадяни зможуть попросити роботодавця передати в електронній формі інформацію про стаж до 2000 року (зараз у Пенсійного фонду є інформація тільки з 2000 року).

"Це дозволить у майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційно, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.