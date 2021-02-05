Курс валют на 5 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,77 - 27,79 гривні;
Євро – 33,27 - 33,29 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,75 – 27,96 гривні. Євро купують по 33,08 гривні, продають по 33,50 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,87 - 27,94 гривні, євро - 33,29 - 33,44 гривні.
Нагадуємо:
4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 27,99 гривні.
3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Економічна правда
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