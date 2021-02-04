Україна має перейти на ядерне паливо зі США - Вітренко

Україна має повністю замінити російське ядерне паливо на американське, а інтеграція з європейським енергоринком може відбутися до 2023 року.

Про це розповів в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко під час презентації Національної економічної стратегії-2030, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він також наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською та допустив, що це може відбутися раніше 2023 року.

"Ми хочемо зробити це, принаймні, в 2023 році, може, раніше", - сказав Вітренко.

За словами очільника Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами і ефективної конкуренцією, до яких прагне Україна".

"Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дозволяє на це розраховувати", - зазначив він.

Нагадаємо:

Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" 30 вересня підписали контракт щодо постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС.