У 2020 році обіг готівки у касах банків скоротився – НБУ
Четвер, 4 лютого 2021, 13:10
У 2020 році обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2,12 трлн грн - це на 7,2% менше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
У Нацбанку зазначили, що 2,25 млрд грн - обсяг видачі готівки із кас банків - на 2,2% менше, ніж у 2019 році.
"У топ-3 касових операцій з видачі готівки потрапили (% від загального обсягу видатків):
- за операціями клієнтів з використанням платіжних карток – 75,1%;
- для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,9%;
- для придбання іноземної валюти у клієнтів – 6,3%.
- операції клієнтів з використанням платіжних карток – 34,7%;
- торговельна виручка – 34,7%;
- виручка від усіх видів послуг – 9,6%;
- надходження від продажу іноземної валюти – 5,5%.
Нагадаємо:
Упродовж 2020 року обсяг готівки в обігу в Україні збільшився на третину, або на 133,4 млрд грн та становить 558,5 млрд грн.
Економічна правда
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