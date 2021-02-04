У 2020 році обіг готівки у касах банків скоротився – НБУ

У 2020 році обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2,12 трлн грн - це на 7,2% менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

У Нацбанку зазначили, що 2,25 млрд грн - обсяг видачі готівки із кас банків - на 2,2% менше, ніж у 2019 році.

"У топ-3 касових операцій з видачі готівки потрапили (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів з використанням платіжних карток – 75,1%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 6,3%.

При цьому, найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали (% від загального обсягу видатків):