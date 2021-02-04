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У 2020 році обіг готівки у касах банків скоротився – НБУ

Четвер, 4 лютого 2021, 13:10
 

У 2020 році обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2,12 трлн грн - це на 7,2% менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

У Нацбанку зазначили, що 2,25 млрд грн - обсяг видачі готівки із кас банків - на 2,2% менше, ніж у 2019 році.

 

"У топ-3 касових операцій з видачі готівки потрапили (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів з використанням платіжних карток – 75,1%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,9%;
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів – 6,3%.
При цьому, найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали (% від загального обсягу видатків):
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток – 34,7%;
  • торговельна виручка – 34,7%;
  • виручка від усіх видів послуг – 9,6%;
  • надходження від продажу іноземної валюти – 5,5%.

Нагадаємо:

Упродовж 2020 року обсяг готівки в обігу в Україні збільшився на третину, або на 133,4 млрд грн та становить 558,5 млрд грн.

Економічна правда

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