Власник ОККО розповів, навіщо придбав нафтоперевалку Курченка

Группа ОККО придбала Херсонський нафтоперевалочний комплекс з метою розвитку інфраструктури для зберігання пального.

Про це написав власник концерну "Галнафтогаз", АЗС якого працюють під брендом ОККО, Віталій Антонов на своїй сторінці у Facebook.

"ОККО вже давно не просто мережа, яка займається реалізацією пального та товарів через магазини на АЗК. Ми постачаємо нафтопродукти великим та малим гуртом, надаємо послуги зі зберігання і транспортування нафтопродуктів, з експертизи якості пального. Саме тому компанія активно розвиває власну логістичну інфраструктуру, у тому числі інвестує у модернізацію власних нафтобаз", – написав Антонов.

За його словами, нові портові потужності сприятимуть створенню "потужної" логістичної бази для забезпечення пальним півдня і сходу України.

"З цим активом логістика для нас стала більш ефективною та мобільною. Крім того, - прямий доступ до середземноморського ринку нафтопродуктів, тобто мова йде про диверсифікацію джерел постачання пального", – зазначив бізнесмен.

Надалі планується провести модернізацію нафтоперевалки. Обсяг інвестицій - до 3 мільйонів доларів, повідомив Антонов.

За його словами, компанія володіє десятьма власними нафтобазами, газонаповнювальною станцією у Львівській області та дев’ятнадцятьма лабораторіями контролю якості нафтопродуктів.

Нагадуємо:

В січні Антимонопольний комітет дозволив "Концерну "Галнафтогаз" (група "OKKO") отримати контроль над "Нафта-Трансшипмент" (раніше ТОВ "Варуна-Вест"), яка стала власником нерухомого майна Херсонського нафтоперевалочного комплексу, проданого у грудні 2019 року.

Переможець аукціону з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу заплатив 200 млн гривень і торги офіційно визнали такими, що відбулися.

Раніше повідомлялося, що агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, який раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

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Економічна правда