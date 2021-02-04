Всі розділи
Укр / Рус

Власник ОККО розповів, навіщо придбав нафтоперевалку Курченка

Четвер, 4 лютого 2021, 08:30
 

Группа ОККО придбала Херсонський нафтоперевалочний комплекс з метою розвитку інфраструктури для зберігання пального.

Про це написав власник концерну "Галнафтогаз", АЗС якого працюють під брендом ОККО, Віталій Антонов на своїй сторінці у Facebook.

"ОККО вже давно не просто мережа, яка займається реалізацією пального та товарів через магазини на АЗК. Ми постачаємо нафтопродукти великим та малим гуртом, надаємо послуги зі зберігання і транспортування нафтопродуктів, з експертизи якості пального. Саме тому компанія активно розвиває власну логістичну інфраструктуру, у тому числі інвестує у модернізацію власних нафтобаз", – написав Антонов. 

За його словами, нові портові потужності сприятимуть створенню "потужної" логістичної бази для забезпечення пальним півдня і сходу України. 

"З цим активом логістика для нас стала більш ефективною та мобільною. Крім того, - прямий доступ до середземноморського ринку нафтопродуктів, тобто мова йде про диверсифікацію джерел постачання пального", – зазначив бізнесмен.

Надалі планується провести модернізацію нафтоперевалки. Обсяг інвестицій - до 3 мільйонів доларів, повідомив Антонов.

За його словами, компанія володіє десятьма власними нафтобазами, газонаповнювальною станцією у Львівській області та дев’ятнадцятьма лабораторіями контролю якості нафтопродуктів.

Нагадуємо:

В січні Антимонопольний комітет дозволив "Концерну "Галнафтогаз" (група "OKKO") отримати контроль над "Нафта-Трансшипмент" (раніше ТОВ "Варуна-Вест"), яка стала власником нерухомого майна Херсонського нафтоперевалочного комплексу, проданого у грудні 2019 року.

Переможець аукціону з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу заплатив 200 млн гривень і торги офіційно визнали такими, що відбулися.

Раніше повідомлялося, що агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, який раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Читайте також: Прилаштували. Як "перевалку Курченка" віддали компанії з "манікюрного салону"

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бензин ОККО Антонов Галнафтогаз Курченко

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Британія заборонила продаж бензинових та дизельних авто після 2030 року 19 листопада 2020, 10:15
Кабмін встановив нові стандарти якості бензину та інших рідких палив 23 вересня 2020, 20:10
У Британії хочуть заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року 21 вересня 2020, 14:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!