Новини 25 лютого: підозра Рудьковському, падіння капітальних інвестицій, держборг

Про підозру Рудьковському. Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Про падіння капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції в Україні в 2020 році скоротилися на 38,2%, тоді як в 2018–2019 роках вони зросли відповідно на 16,4% і 15,5%.

Про справу Приватбанку. За підозрюваного у привласненні майна експерший заступник голови правління Приватбанку Володимира Яценка внесли заставу.

Про падіння промвиробництва. У січні 2021 року промислове виробництво знизилось на 4% порівняно з січнем 2020 року, скориговане на ефект календарних днів скорочення було меншим - 2,7%.

Про держборг. Сукупний державний борг України станом на 31 січня становить 2,56 трлн грн, або 90,7 млрд доларів в еквіваленті - за місяць він збільшився на 6,34 мільярда гривень.

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