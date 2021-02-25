Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 27,93 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,15 грн (на 25 лютого – 33,93 гривні).

Нагадуємо:

25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,90 гривні.

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,95 гривні.

24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

24 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,95 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 24 лютого на рівні 27,90 гривні.

Економічна правда