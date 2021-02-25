У роботі Facebook та Instagram стався збій
У роботі соцмереж Facebook та Instagram, а також додатка Facebook Messenger стався збій - користувачі, зокрема скаржаться на проблеми із входом у свій акаунт та відправленням повідомлень.
Про це повідомляється на порталі Downdetector.
Зазначається, що 57% користувачів Facebook Messenger скаржаться на повне припинення роботи додатку, 31% - на проблеми з підключенням, 11% - на проблеми з входом.
Спочатку проблеми з Facebook Messenger виникли у користувачів з США, Канади і Британії, згодом повідомлення про проблеми в роботі з'явилися і на території Європи.
Про повне припинення роботи сервісів Facebook повідомили 3% користувачів, 30% відзначають проблеми з входом у свій аккаунт.
63% користувачів Instagram скаржаться на проблеми з стрічкою, 20% - на збої з сайтом, 16% - на проблеми з входом.
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Економічна правда
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