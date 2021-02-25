Всі розділи
Укр / Рус

У роботі Facebook та Instagram стався збій

Четвер, 25 лютого 2021, 19:20
 

У роботі соцмереж Facebook та Instagram, а також додатка Facebook Messenger стався збій - користувачі, зокрема скаржаться на проблеми із входом у свій акаунт та відправленням повідомлень.

Про це повідомляється на порталі Downdetector.

Зазначається, що 57% користувачів Facebook Messenger скаржаться на повне припинення роботи додатку, 31% - на проблеми з підключенням, 11% - на проблеми з входом.

Спочатку проблеми з Facebook Messenger виникли у користувачів з США, Канади і Британії, згодом повідомлення про проблеми в роботі з'явилися і на території Європи.

Про повне припинення роботи сервісів Facebook повідомили 3% користувачів, 30% відзначають проблеми з входом у свій аккаунт.

 
 
 

63% користувачів Instagram скаржаться на проблеми з стрічкою, 20% - на збої з сайтом, 16% - на проблеми з входом.

Читайте також: Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Facebook Instagram соцмережі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Податок на Google" від Ради: чи подорожчає для українців Netflix, Apple, Google та Facebook 22 лютого 2021, 09:15
WhatsApp все ж буде передавати особисті дані у Facebook 19 лютого 2021, 16:56
Facebook вводить санкції через вимогу Австралії платити за новини 18 лютого 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!