"Це не Hyperloop, це не якісь нереальні проєкти": В уряді розповіли, коли будуватимуть першу євроколію

Будівництво першої євроколії планують почати вже цього року - вона з’єднає місто Львів із Європою.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає Укрінформ.

"Ми вже цього року плануємо, що почнемо будувати невеличкий шматочок цього загального проєкту. Він сполучить Львів (станція Скнилів) з Європою. Ми маємо надію, що нам вдасться це оперативно зробити і це буде перша ластівка та конект наш із Європою, і цей шматок стане початком високошвидкісного сполучення", - сказав заступник міністра.

За його словами, українські фахівці за пів року провели велику кількість консультацій з іноземними партнерами щодо цього проєкту високошвидкісного залізничного сполучення.

"Всі фіксують, що у нас ідеальна країна для того, щоб розгортати відповідне сполучення. Тому що найбільша ефективність подібного роду проєктів на відстанях в районі 600 км", - додав Абрамович.

Він переконаний, що цей проєкт є реальною альтернативою іншим видам транспорту, у тому числі авіаційним, та має ряд переваг.

Зокрема, за його словами, залізничні вокзали зазвичай знаходяться в центральній частині міста, тому пасажирам не треба витрачати час, аби доїхати туди.

"Це не Hyperloop, це не якісь нереальні проєкти. Це конкретно прораховані нашими спільно з міжнародним експертами проєкти", - підкреслив заступник міністра.

За словами Абрамовича, якщо зараз сполучення Київ-Львів, 611 км, можна подолати за 5 годин, то за умови реалізації цього проєкту час можна буде скоротити до 2 год 40 хв.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що євроколію шириною 1,435 метра почнуть відновлювати у 2021 році, вона вестиме від Ужгорода до станції Чоп на кордоні.