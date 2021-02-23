Україна реалізує держпідтримку розвитку мережі електрозарядних станцій на дорогах – міністр

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна реалізує держпідтримку розвитку мережі швидкісних електрозарядних станцій на основних автодорогах з Києва до Львова, Одеси та Дніпра.

Про це він сказав на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми робимо спеціальну державну програму підтримки, яка дозволить передбачити і побудувати швидкісні електрозарядні станції на найбільш популярних маршрутах: Київ-Львів, Київ-Одеса і Київ-Дніпро. Ми надамо можливість розвивати електромобільність", - розповів Криклій.

За даними, представленими міністром, в Україні зараз 11 операторів зарядних станцій, з яких три оператори мають власне виробництво станцій змінного і постійного струму.

У Мінінфраструктури вважають, що, зважаючи на те, що попит на електротранспорт в Україні стає дедалі більшим, важливо збільшити кількість "швидкісних" зарядних станцій постійного струму.

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