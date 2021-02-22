Із передмістя в столицю: На Київщині подорожчав проїзд в "маршрутках"

Вартість проїзду в приміських маршрутних автобусах з Вишневого, Ірпеня та Броварів до Києва зросла в середньому на 3 гривні.

Про це свідчать оголошення в автобусах, повідомляють кореспонденти ЕП.

На маршрутах, що курсують між Вишневим та Києвом, вартість проїзду зросла з 15 гривень до 18 гривень. Також на 3 гривні зросла вартість проїзду по всій тарифній сітці, крім проїзду по Києву, яка залишилася на рівні 8 гривень, передає агентство "Українські новини".

Раніше у лютому на 3 гривні зросла вартість проїзду на маршрутах в Ірпінському напрямку. Вартість проїзду з Ірпеня до Києва становить 20 гривень, а з Бучі до Києва - 23 гривні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що подорожчала вартість проїзду також на деяких маршрутах у Бучанському, Баришівському, Броварському і Макарівському районах, у деяких населених пунктах Києво-Святошинського району, а також Білоцерківському напрямку.

Перевізники пояснюють збільшення вартості проїзду подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, ремонтних робіт, збільшенням рівня мінімальної зарплати та карантинними обмеженнями.

Нагадуємо:

У Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, яким встановлюються нові вимоги до маршрутчиків: транспорт має бути доступним для пасажирів з інвалідністю та мати трекери, а перевізники - зберігати право на пільговий проїзд.

Економічна правда