"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 20 мільярдів

З початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 8630 позик на загальну суму в 20,2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 20,2 млрд грн 11,894 млрд - були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик.

3,711 мільярда гривень підприємці отримали на капітальні інвестиції та 4,617 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 200 кредитів на загальну суму 523,1 мільйона гривень", - додали у Мінфіні.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва вже уклав угоди про співробітництво з 25-ма банками.

Нагадаємо:

Раніше за програмою "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 18,9 млрд грн кредитів для бізнесу, з них понад половину - у галузі сільського господарства.

Економічна правда