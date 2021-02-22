Зеленський: Житло для переселенців будуватимуть із сонячними панелями за участю "Нафтогазу"

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується проєкт будівництва житла з сонячними панелями для внутрішньо переміщених осіб у співпраці з НАК "Нафтогаз".

Про це він сказав на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає "Інтерфакс-Україна".

"Житло для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключений "Нафтогаз", так як ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями. Там складна історія, але вона буде в цьому році запропонована", - розповів президент.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський описав свій план інфраструктурної розбудови України, зокрема в наступні 3 роки планується реставрація замків та старих театрів.