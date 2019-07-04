УЗ просить "Київпастранс" повернути на її баланс міську електричку

АО "Укрзалізниця" за підтримки київської влади готова повернути на свій баланс міську електричку, модернізувати її та інтегрувати в проект Kyiv City Express.

Про це заявив директор регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький, передає прес-служба УЗ.

У компанії зазначають, що у 2012 році на баланс КП "Київпастранс" для міської електрички було передано 10 електропоїздів.

"Ситуація критична. Сьогодні, наприклад, через їх незадовільний стан дев’ять рейсів міської електрички було скасовано. Ми пропонуємо Київпастрансу повернути нам ці поїзди та виділити на їх відновлення 500 млн грн, 50 млн грн на кожний", - підкреслив Веприцький.

За його словами, цих коштів буде достатньо, щоб провести капітальний ремонт з подовженням терміну експлуатації цього рухомого складу.

"Крім того, фактично, це ті кошти, які місто витрачає щороку на утримання цих поїздів. Подальші витрати та організацію роботи ми беремо на себе", - додав він.

Веприцький також розповів. що проект Kyiv City Express УЗ планує реалізувати впродовж 2019-2021 років.

"Це не будівництво нової залізничної мережі, а модернізація існуючої та зручне поєднання між собою маршрутів. Загальна довжина проекту буде 343 км, що з’єднає між собою 46 залізничних станції Київського регіону. Зокрема, це броварський, білоцерківський, трипільський та бориспільський напрямки, що будуть з’єднані міською електричкою", - заявив директор регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

За попередніми підрахунками УЗ, завдяки такій організації залізничного сполучення "Укрзалізниця" зможе щодня перевозити 80 тисяч пасажирів в день або близько 20 млн пасажирів на рік. Вартість цього проекту поки становить кілька мільярдів гривень.

Нагадаємо:

Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011 року запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км.

Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

Економічна правда