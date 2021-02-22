НБУ очікує припливу інвестицій у 3 мільярди цьогоріч

У Національному банку прогнозують цьогоріч відновлення припливу прямих іноземних інвестицій на рівні 3 мільярдів доларів - у 2020 році їхній відтік становив 100 мільйонів доларів.

Про це в НБУ розповіли агентству Інтерфакс-Україна.

"У 2021 році приплив ПІІ поновиться (3 млрд дол) на тлі стабілізації макроекономічної ситуації в Україні. На відміну від кризового 2020 року, в 2021 році очікується зростання прибутку підприємств з іноземним капіталом. Це вплине на те, що внесок реінвестованих доходів у надходження ПІІ знову буде позитивним", - зазначили у регуляторі. "Приплив "нових" інвестицій з-за кордону залишиться на рівні попереднього року".

За прогнозами НБУ, в 2022-2023 рр. за базовим сценарієм надходження ПІІ продовжать зростати на рівні 4-5 млрд дол, а вищі темпи можливі у разі прискорення структурних реформ і процесу великої приватизації.

Як зазначили в центробанку, найбільший обсяг ПІІ без урахування реінвестованих доходів за підсумками січня-вересня 2020 року надійшов у підприємства з виробництва електроенергії, газу, водопостачання; в операції з нерухомістю; транспорт; харчову промисловість.

"Водночас найбільш негативні значення реінвестованого прибутку було зафіксовано в хімічному та металургійному виробництві", - зазначили в пресслужбі НБУ.

Регулятор вважає, що припливу інвестицій цьогоріч сприятимуть реформи судової та правоохоронної системи, демонополізація економіки й боротьба з тіньовим сектором. Важливими також є проведення прозорої приватизації та вдосконалення корпоративного управління в держсекторі, розвиток інфраструктури та продовження співпраці з МВФ.

"Фундаментом для сприятливого інвестклімату та припливу інвестицій є макроекономічна і фінансова стабільність, у забезпеченні якої головну роль відіграє уряд і НБУ. Тому важливим є збереження помірної фіскальної політики", - наголосили в центробанку.

Нагадаємо:

Відтік прямих іноземних інвестицій у 2020 році становив 100 млн доларів, відтік чистих ПІІ становив 420 млн доларів.

Показники чистих прямих іноземних інвестицій у кризовому 2020 році були найгіршими за останні 20 років.