"Газпром" бронює додаткові потужності для транзиту газу через Україну

Російський "Газпром" бронює додаткові транзитні потужності України на березень в обсязі, аналогічному додатковому бронюванню на лютий.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати місяічного аукціону на Regional Booking Platform.

Зазначається, що на 2021 рік в "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м. - 110 млн куб. м. на добу.

"На платформі RBP в понеділок бронювали додаткові транзитні потужності на березень. Із запропонованих 15 млн куб. м. на добу були заброньовані 14,2 млн куб. м на добу. Точно таким же був результат аукціону на лютий", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, у лютому (з 1 по 13) "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 119,1 млн куб. м. за добу.

Нагадаємо:

1 січня 2020 року сплив термін укладеного у 2009 році транзитного контракту між "Нафтогазом України" й "Газпромом". Та газова угода була підписана керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачав транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.