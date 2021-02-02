В Міненерго спростували виплату компенсацій газзбутам через знижений тариф

Постачальники газу не будуть отримувати компенсації з державного бюджету за продаж газу населенню за ціною 6,99 гривні за кубометр, оскільки на них не покладені спецзобов'язання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"На інтернет ресурсах, з посиланням на висновок Міністерства фінансів, розміщується інформація про можливість постачальників газу, які за рішенням Кабінету Міністрів у лютому - березні 2021 року будуть реалізовувати газ для побутових споживачів за ціною не більше 6,99 грн, отримати ... компенсацію за рахунок коштів усіх платників податків", – йдеться в повідомленні.

"Звертаємо увагу, на підставі ст. 11 Закону "Про ринок природного газу" право на компенсацію виникає виключно у суб’єктів ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки", – зазначили в Міненерго.

"Рішення про встановлення граничної ціни на природний газ прийняте не на підставі і не на виконання ст. 11 Закону "Про ринок природного газу" і не покладає на постачальників природного газу жодних спеціальних обов’язків, а тому постачальники природного газу, які будуть постачати газ за ціною не більше 6,99 грн, не виконують спеціальних обов’язків і не можуть претендувати на отримання компенсації відповідно до ст. 11 Закону "Про ринок природного газу", – заявили в міністерстві.

Нагадуємо:

У висновку Міністерства фінансів до урядового рішення йдеться, що постачальники газу можуть отримати компенсацію з державного бюджету.

"Реалізація проєкту може призвести до звернень НАК "Нафтогаз України" та її підприємств, а також газзбутів за відшкодування витрат за рахунок державного бюджету відповідно до статті 11 закону "Про ринок природного газу", - повідомляється в документі за підписом Сергія Марченка.

Економічна правда