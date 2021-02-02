Девелопер розповів, коли очікується відкриття другого магазину IKEA в Україні

Другий магазин шведського рітейлера меблів і товарів для дому IKEA в Україні орієнтовно планують відкрити у вересні 2021 року у київському ТРЦ Ocean Mall.

Про це заявив девелопер Вагіф Алієв, передає "Інтерфакс-Україна".

Алієв - засновник девелоперської компанії Mandarin Plaza Group, котра розвиває мережу мегамолів в Києві, куди входять Blockbuster Mall, Lavina Mall, Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall та інші ТРЦ, будівництво яких триває.

Також йому належать Mandarin Plaza і частина БЦ "Парус".

У коментарі журналістам Алієв, зокрема, підтвердив плани створення найближчим часом до 2022 року мережі великих торгових центрів площею до 40 тисяч квадратних метрів, у частині з яких розмістять інші магазини IKEA.

Нагадаємо:

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, 1 лютого відкрила перший магазин в Україні - у київському Blockbuster Mall.

Магазин має площу у понад 5 тисяч квадратних метрів та пропонує близько 5 тисяч товарів і рішень для дому.