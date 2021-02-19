Шмигаль про закон про оборонні закупівлі: Основні підзаконні акти прийняті

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що основні підзаконні акти, необхідні для реалізації положень закону про оборонні закупівлі, прийняті, а державне оборонне замовлення цього року не зірване.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів.

"Рішенням РНБО від 5 листопада встановлено граничний термін для ухвалення підзаконних актів, необхідних для реалізації положень закону про оборонні закупівлі. 15 лютого жоден із нормативних актів урядом затверджений не був.

Хто понесе відповідальність за зрив вимог законодавства і рішення РНБО?", - запитав у прем'єра нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін.

"Основні акти на вимогу законодавства на сьогодні є прийнятими і опублікованими. До 1 квітня прикінцеві положення дають змогу приймати відповідні підзаконні документи. Державне оборонне замовлення цього року не зірване.

Якщо є зауваження до розробників, до тих хто розробляв і подавав, вчасно або ні, підзаконні нормативні акти, до таких виконавців застосовуються відповідні дисциплінарні або кадрові стягнення за порушення відповідних термінів і строків, встановлених в ЗУ", - відповів Шмигаль.

Нагадаємо:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості і Міністерство оборони не забезпечили розроблення та прийняття до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень ЗУ "Про оборонні закупівлі".

Економічна правда