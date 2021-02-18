Україна готова почати консультації щодо "промислового безвізу" - Шмигаль

На зустрічі прем’єра Дениса Шмигаля з послами країн Євросоюзу сторони обговорили подальші кроки щодо інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та лібералізації торгівлі.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Промисловий безвіз" та інтеграція української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E залишаються конкретними кроками для подальшої євроінтеграції України", - зазначив Шмигаль.

На зустрічі з послами, зокрема, переглядалося досягнення цілей Угоди про асоціацію. Також, Україна підтвердила готовність почати консультації щодо подальшого перегляду лібералізації торгівлі товарами в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Як напередодні повідомили у Мінекономіки, "промисловий безвіз" наразі стосується трьох секторів промислової продукції: низьковольтного електричного обладнання, електромагнітної сумісності обладнання та машин.

"Але одразу після успішного визнання від ЄС щодо перших трьох секторів, успішна практика буде розповсюджена на всі інші види промисловості", - зауважили у відомстві.

Шмигаль зауважив, що серед першочергових завдань уряду на 2021 рік є завершення земельної реформи та проведення "Великої приватизації".

"Минулого року ми вдало розпочали й провели малу приватизацію, цього року маємо на меті залучити до 12 млрд грн від продажу об’єктів великої приватизації", - зауважив прем’єр-міністр.

Нагадаємо:

В уряді України розраховують у 2021 році підписати з ЄС угоду про "промисловий безвіз".

Економічна правда