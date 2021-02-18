Facebook вводить санкції через вимогу Австралії платити за новини

Facebook заблокує можливість австралійським користувачам переглядати та обмінюватися новинами, розміщеними на платформі – це стало відповіддю на законопроєкт австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.

Джерело: керівник Facebook в Австралії та Новій Зеландії Вільям Істон

Пряма мова: "Запропонований закон принципово неправильно розуміє відносини між нашою платформою та авторами, які використовують її для обміну новинним вмістом. Це поставило нас перед суворим вибором: спробувати дотримуватись закону, який ігнорує реалії цих відносин, або не дозволяти новини на нашій платформі в Австралії.

З важким серцем ми обираємо останнє".

Деталі: За словами Істона, це нове австралійське законодавство створює прецедент, коли уряд вирішує, скільки платить сторона, яка вже отримує вигоду від безкоштовної послуги.

Зазначається, що обмін між Facebook та авторами новин йде на користь останнім, тоді як для компанії прибуток від новинного бізнесу мінімальний: новини становлять менше 4% вмісту, який люди бачать у своїх стрічках.

Чому це важливо: Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету. Йдеться про технологічних гігантів – Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

Передісторія:

В Австралії планують ухвалити Кодекс ведення переговорів зі ЗМІ. Законопроєкт, поданий Австралійською комісією з питань конкуренції та захисту споживачів, дозволяє низці ЗМІ домовлятися з Google і Facebook про те, скільки інтернет-гіганти платитимуть їм за розміщення посилань на матеріали ЗМІ. Якщо сторони не зможуть домовитися про це впродовж 3 місяців, вони можуть звернутися в арбітражний суд.

Компанія Google також пригрозила Австралії відключенням інтернет-пошуку. Керівниця Google Australia Мел Сільва заявила, що законопроєкт "створює необґрунтовані і погано контрольовані фінансові та операційні ризики" для компанії, а "можливість вільно переходити за посиланнями є фундаментальною для інтернет-пошуку".

Українська правда