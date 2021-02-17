Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду: врахували підвищення виплат та індексацію

На засіданні 17 лютого Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду, у якому зокрема передбачено зростання пенсій у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та їхня індексація.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Доходи Фонду встановили обсягом 495 млрд грн. З них власних доходів (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327,95 млрд грн, з яких 293,9 млрд грн - надходження з єдиного соцвнеску.

Видатки ПФУ очікуються на рівні 495,5 млрд грн.

З держбюджету до ПФУ надійде 195,3 млрд грн: 28 млрд на сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб, решта 167 млрд грн - на виплати пенсій за військовослужбовцям, покриття дефіциту.

У бюджеті також закладено підвищення виплат:

65-річним пенсіонерам з січня та грудня у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),

компенсації особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років;

підвищення пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з липня та грудня поточного року;

У 2021 році буде проведений перерахунок пенсій, або індексація, що також враховано затвердженим бюджетом.

Нагадаємо:

Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає з 2022 року встановлення щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня.

З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб зростає з 2,1 тисячі гривень до 2,4 тисячі гривень завдяки підвищенню "мінімалки" до 6 тисяч гривень.

Економічна правда