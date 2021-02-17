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Суд скасував рішення НБУ щодо накладення на один із банків 4 мільйони штрафу

Середа, 17 лютого 2021, 18:13
 

Верховний Суд скасував рішення Нацбанку щодо накладення штрафу у 4,4 мільйона гривень на ПАТ "МТБ БАНК, регулятор кошти повернув.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Верховний Суд 10 грудня 2020 року залишив без змін судові рішення Одеського окружного адміністративного суду від 3 грудня 2019 року та П’ятого апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2020 року щодо скасування рішення Національного банку про накладення штрафу на ПАТ "МТБ БАНК" у розмірі 4 350 000,50 грн, прийнятого в квітні 2019 року", - йдеться у заяві регулятора.

У Нацбанку додали, що кошти повернули банку у добровільному порядку.

Нагадаємо:

У січні минулого року Національний банк оскаржив судове рішення щодо скасування штрафних санкцій, які регулятор наклав на ПАТ "МТБ Банк".

Регулятор наклав штраф на ПАТ через встановлення факту здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. В НБУ заявляли, що встановлені дії могли бути пов'язані, зокрема з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Економічна правда

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