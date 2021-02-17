Уряд підтримав постанову про запровадження такої послуги через застосунок Дія або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Зареєструвати нове авто можна буде прямо в салоні
Середа, 17 лютого 2021, 13:55
Уряд підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.
Джерело: очільник МВС Арсен Аваков у Twitter
Деталі: За словами Авакова, тепер зареєструвати авто для доставки та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування сервісного центру МВС.
Уряд підтримав ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу. Тепер зареєструвати 🚕🏍🚚 та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС.
Це – черговий крок до створення сучасного державного сервісу МВС!🖖🙂 pic.twitter.com/Lec5Biu0c3
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021
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