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Зареєструвати нове авто можна буде прямо в салоні

Середа, 17 лютого 2021, 13:55
 

Уряд підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков у Twitter

Деталі: За словами Авакова, тепер зареєструвати авто для доставки та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування сервісного центру МВС.

Уряд підтримав постанову про запровадження такої послуги через застосунок Дія або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Українська правда

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авто МВС Кабмін

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