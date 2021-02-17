Засновник Amazon Безос повернув собі звання найбагатшої людини світу – Bloomberg

Засновник Amazon Джефф Безос повернувся на першу сходинку рейтингу найбагатших людей планети

Зазначається, що у вівторок акції Tesla Inc. подешевшали на 2,4% - це "відмінусувало" 4,6 млрд доларів зі статків Маска.

"Безос також володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin та Washington Post, і за останні роки посилив свою благодійну діяльність. Акції Amazon зросли на 53% за останні 12 місяців", - пише Bloomberg.

Третім у рейтингу

Нагадаємо:

Ілон Маск 7 січня 2021 року обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.

Економічна правда