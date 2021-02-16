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Будівництво аеродрому в Дніпрі: Мінінфраструктури уклало договір із генпідрядником

Вівторок, 16 лютого 2021, 20:25
 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про укладення договору з генпідрядником на будівництво нового аеродрому "Дніпропетровськ".

Про це він повідомив у Facebook.

"Договір у майже 3500 сторінок із генеральним підрядником на будівництво нового аеродрому "Дніпропетровськ" укладено, та роботи можуть починатися.

В аукціоні взяли участь 7 компаній, у тому числі 2 іноземних, та за результатами відкритої процедури сума контракту склала 3,95 млрд грн. Це на 30% менше очікуваної вартості в 5,7 млрд грн", - написав Криклій.

За його словами, у новому аеропорту планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням, яка дозволить приймати повітряні судна кодової букви "Е", у тому числі Boeing-777.

"До завершення нового комплексу аеродрому буде безперебійно працювати нинішній аеропорт. Будівельні роботи термінального комплексу, які здійснює "НС-Дніпро" (представник групи DCH) вже розпочалися", - зазначив міністр.

У держбюджеті на цей рік передбачено 1,4 млрд грн, які необхідні для будівельних робіт. Всього будівництво триватиме близько 3 років, додав Криклій.

Нагадаємо:

Переможцем аукціону на вибір генпідрядника будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" стала компанія "Альтіс-Констракшн" тестя ексглави ДФС Романа Насірова.

Компанія "Альтіс-Констракшн" входить в корпорацію "Альтіс-Холдинг" Олександра Глімбовського - тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу.

Економічна правда

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Криклій Дніпро аеропорт

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