"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 20,5 мільярдів

Із початку старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 8791 позик на загальну суму в 20,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 20,5 млрд грн 11,919 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик.

3,745 мільярда підприємці отримали на інвестиційні цілі та 4,851 мільярда гривень в якості антикризових кредитів.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 161 кредитів на загальну суму 293 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі Фонд розвитку підприємництва вже уклав угоди про співробітництво з 25 банками.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 8630 позик на загальну суму в 20,2 млрд грн.

Економічна правда